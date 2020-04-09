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  3. Honduras'ta sokağa çıkma yasağının uzatılması kararlaştırıldı

Honduras'ta sokağa çıkma yasağının uzatılması kararlaştırıldı

Honduras'ta sokağa çıkma yasağının uzatılması kararlaştırıldı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı.

Xinhua ajansının haberine göre, Honduras polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün daha etkili kontrolünü sağlamak için "ülkedeki tam sokağa çıkma yasağının 19 Nisan Pazar günü yerel saatle 15.00'e kadar uzatılmasına karar verildiğini" duyurdu.

Honduras'ta şimdiye kadar 343 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm 26 Mart'ta yaşanmıştı.

Nüfusu 10 milyona yaklaşan Honduras'ta, salgın nedeniyle ilk kez 16 Mart'ta, 29 Mart'a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Hükümetten 29 Mart'ta yapılan açıklamada, yasağın süresinin 12 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, halkın, haftanın belirli günlerinde ve günün belirli saatlerinde yiyecek, ilaç ve gaz gibi ihtiyaçları edinmesine izin verileceği belirtilmişti.

AA


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