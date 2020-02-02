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  3. Hollanda'dan 50 FETÖcüye daha oturma izni

Hollanda'dan 50 FETÖcüye daha oturma izni

Hollanda'dan 50 FETÖcüye daha oturma izni

Hollanda hükümeti, 50 FETÖ’cünün daha sığınma başvurularını onaylayıp oturum izni verdi.

Gerekçe olarak, dosyalarının Türkiye’nin eline geçmiş olma ihtimali gösterildi. Böylece, bu gerekçeyle oturum izni verilenlerin sayısı 60’a çıktı. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Ankie Broekers-Knol, Ankara’da ‘casusluk’tan tutuklanan avukat Yılmaz S. hakkında Temsilciler Meclisi’ne bilgi verdi. Knol, birçok Batı ülkesi adına iltica başvurularını araştıran avukatta 10 kişinin dosyasının bulunduğunu açıkladı.


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