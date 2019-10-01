Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6827
  • 6,1946
  • 267.552
  • 104735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hollanda'da polis papağanı gözaltına aldı

Hollanda'da polis papağanı gözaltına aldı

Hollanda'da polis papağanı gözaltına aldı

Hollanda’da polis hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı kişinin papağanını da gözaltına aldı.

Hollanda’nın Lahey kentinde bir kişi hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, zanlıyı gözaltına alırken, zanlının omzunun üstünde bulunan papağanı da aldı. Polis zanlıyı nezarete atarken ‘tanık’ olarak değerlendirdiği papağanı da götürdü.

Utrecht'te yapıldığı düşünülen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan ilginç gözaltı işleminde papağanında nezarete götürülmesinden sonra polis papağana yiyecek vererek cam ile çevrili gözaltı bölmesinde tuttu. Lahey Polis Merkezi papağanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından Papağan’ın gözaltı işlemi sırasında tanık sıfatıyla alındığı’ bilgisine yer verildi.

Mizah amaçlı yapılan paylaşıma tüm dünya kamuoyundan ilgi de yoğun oldu.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal Filiz Küçükköse'nin panik anları
Demet Şener'den nispet gibi paylaşım!
Bedelli askerlik için gün sayıyor
'Hamilelikte unutkan oldum'
Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
<p>Kaza, öğle saatlerinde Kumluca-Kemer karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgi

Trafik Kazası Geçirdiler, Gülüp Fotoğraf Çektiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlana koydu hayatı değişti... Şimdi kendi üretip satıyor

Eğer siz de bu kan grubundaysanız dikkat! Kanser riski yüksek...