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  3. Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 893'e yükseldi

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 893'e yükseldi

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 893'e yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 893'e yükseldi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak 10 bin 854 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 475 artarak 39 bin 791'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 98 artışla 4 bin 893'e yükseldi.

Verilerde, hastalık belirtisi bulunan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek vaka sayısının daha yüksek olduğu kaydedildi.


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