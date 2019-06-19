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  3. Hollanda'da askeri eğitim alanına yıldırım düştü

Hollanda'da askeri eğitim alanına yıldırım düştü

Hollanda'da askeri eğitim alanına yıldırım düştü

Ossendrecht köyündeki eğitim alanında bulunan 14 öğrenci yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır.

Hollanda'da, askeri eğitim alanına yıldırım isabet  etmesi sonucu 14 öğrenci yaralandı. 

Kraliyet ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ossendrecht köyündeki  askeri eğitim alanına yıldırım isabet etmesi sonucu biri ağır 14 askeri  öğrencinin yaralandığı ifade edildi.

Yıldırımın, öğrencilerin eğitim yaptığı sırada alana isabet ettiği  belirtilen açıklamada, yaralı öğrencilerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

AA

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