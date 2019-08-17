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Hollanda Prensesi Christina hayatını kaybetti

Hollanda Prensesi Christina hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi 72 yaşındaki Hollanda Prensesi Christina bu sabah yaşamını yitirdi.

Eski Hollanda Kraliçesi Beatrix'in kız kardeşi olan Hollanda Prensesi Christina bu sabaha karşı Hollanda'nın Lahey kentindeki Noordeinde Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Prensesin bir süredir kemik kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Hollanda Kraliçesi Maxima ve Beatrix, Prensesin ölümü sebebiyle derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili kız kardeşimiz ve halamızın ölümü sebebiyle derin üzüntü duyuyoruz. Christiana dikkat çeken bir kişiliğe ve sıcak bir kalbe sahipti. Müziğe olan tutkusu ve yeteneği ile çok sayıda kişinin yaşamına dokunmuştu. Güzel hatıralarımızı sevgiyle anacağız." dendi.

Hollanda Kraliyet Ailesi resmi Instagram hesabında Prenses Christina'nın fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, Kraliyet Ailesi hayranları tarafından çok sayıda beğeni ve taziye bildiren yorum aldı.

Superhaber.tv

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