Hollanda Kraliyet Hava Yolu güvenlik gerekçesi ile Hürmüz Boğazı'nın üstünden uçmayacak

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, KLM'in güvenlik gerekçesi nedeniyle bir süre Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacağı belirtildi. Haberde, kararın, ABD'ye ait insansız hava aracının İran tarafından füzeyle düşürülmesinden dolayı alındığı ifade edildi.

ABD'YE AİT İHA'NIN DÜŞÜRÜLMESİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

(AA