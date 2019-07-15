Hodri meydan!

Okyanus ötesinden gelen bütün tehditlere rağmen ezber bozan Ankara’ya Rus S-400 füze savunma sistemi sevkıyatı dün de devam etti. Malzemelerinin sevkiyatı kapsamında dün sabah ve öğle saatlerinde 5., 6. ve 7. Rus kargo uçaklarıAnkara’daki Mürted Hava Meydanı’na indi. Bu hafta sonuna kadar devam edecek sevkıyatlarda ulaşacak radar sistemi, taşıyıcı ve kontrol cihazlarının ardından füzelerin sevkıyatı da başlayacak. Buna karşılık ABD yönetiminin uzun zamandır dillendirdiği yaptırımlar konusunda karara vardığı ve haftaya açıklanacağı öne sürüldü. Bloomberg haber kanalına konuşan yetkililer, Trump yönetiminin CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım uygulama kararı aldığı ve 3 farklı yaptırım senaryosundan birini seçtiğini belirtti. Ancak yaptırımların kapsamı hakkında detay verilmedi. Planın hala Trump’ın ponayını beklediği de belirtildi.

NATO'NUN VAROLUŞ SEBEBİ

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planlarını eleştirdi. Puşkov, “S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler” dedi.

Erdoğan S-400’le Batı’yı vurdu

Alman haber sitesi Die Welt’te yayınlanan Boris Kalnoky imzalı yazıda, Türkiye’nin ‘ne pahasına olursa olsun’ Rusya yapımı S-400’leri almasının sebebine değinildi. Kalnoky, “Erdoğan Rus füzeleriyle Batı’yı vurdu” başlıklı yazısında, Türkiye’nin Rusya’yı Ortadoğu’daki meselelerde müttefik olarak gördüğünü ve NATO ile ABD’nin eleştirilerine rağmen anlaşmaya sadık kalmasının sebebinin bölgede ABD’ye kıyasla Rusya’nın daha güvenilir olması olduğunu ileri sürdü. Birkaç ay önce ABD Türkiye’ye 3.5 milyon dolarlık Patriot anlaşması sunduysa da Ankara, Aralık 2017’de Rusya ile imzaladığı anlaşma kadar iyi şartlar taşımadığı için bu teklifi kabul etmedi.

Komuta butonu Ankara’da

S-400’lerin radar sisteminin Ankara’daki komuta merkezinden kontrol edilmesi, bir bataryanın yüzü Akdeniz’e dönük Amanoslar’a ikinci bataryanın ise yüzü Suriye’ye dönük Şanlıurfa’ya konuşlandırılması bekleniyor. Ankara’daki radardan Şanlıurfa ve Akdeniz’de konuşlu S-400 bataryalarını kontrol etmek için aktarıcı sistemler ve ara istasyonlar da devreye sokulacak.

İsrail'den casusluk gibi paylaşım

S-400’lerin Türkiye'ye gelişi sadece ABD'de değil, İsrail'de de paniğe neden oldu. İsrail'e ait Imagesatintl uydusu, S-400 parçalarının Ankara’daki görüntülerini ve konumlarını paylaştı.