Hızlı trende film gibi evlilik teklifi

ABD’nin New York şehrinin Larchmont bölgesinde oturan İzmirli 25 yaşındaki Yiğit Sezgin, mimar sevgilisi 24 yaşındaki Claire Bauer’e hızlı trende sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Yiğit Sezgin, sevgilisi Claireb Bauer’e onu yemeğe götüreceğini söyledi ve Claire ile birlikte, aylar önce tanıştıkları ve âşık oldukları Grand Central trenine bindi. Makiniste de konuyla ilgili bilgi veren Sezgin’in yaptığı sürpriz, yolcular tarafından şaşkınlık ve mutlulukla karşılandı.

Makinistin tüm yolcuları susturmasının ardından teklifi yapan Sezgin alkış aldı.

MAKİNİSTTEN JEST

Makinistin, “İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Grand Central trenine hoş geldiniz. Bu akşam devamlı yolcularımız olan Claire ve Yiğit bizimle. Yiğit ve Claire bu trende 7 ay önce karşılaştılar ve bugün Yiğit’in Claire’e çok özel bir sorusu var. Birkaçımız bu özel ana şahitlik edeceğiz. Yiğit dostum söz sende” anonsunu duyan Claire Bauer, şaşkınlığını ve gözyaşlarını gizleyemedi. Yiğit Sezgin makinistin anonsundan sonra sevgilisi Claire Bauere evlenme teklifinde bulunup yüzük taktı. Genç kız, ‘Evet’ diyerek teklifi kabul etti.Yolcular, dakikalarca alkışladı. Yiğit Sezgin ile Claire Bauer daha sonra bir restorana giderek bu anlamlı günü kutladı. Sezgin ilk görüşte âşık olduğu sevgilisi için uzun zamandır böyle bir sürpriz hazırladığını ifade etti.