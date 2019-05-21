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Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Meksika’da hırsızlık yaparken yakalandığı iddia edilen 2 kadın sokak ortasında dövüldü, elbise ve saçları kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Olay, Meksika’nın Chiapas eyaletinde yer alan Tapachula şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, 2 kadın bölgede bulunan Sebastian Escobar isimli marketten kıyafet çalmaya çalıştı. Daha önceden de bölgede hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın, iş yeri sahipleri tarafından hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı. Bunu polise bildirmenin işe yaramadığını belirten iş yeri sahipleri, yakaladığı 2 kadını sokak ortasında soyarak dövdü ve kadınların saç ve elbiselerini kesti. Olay anı ise çevredekiler tarafından kayda alındı. Kayda alınan görüntülerde, 2 kadının etrafında toplanmış öfkeli kalabalığın kadınlara vurduğu, kadınların saçını ve kıyafetlerini kestiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılıp, başlatılmadığı ya da herhangi bir gözaltı yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

(DHA)

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