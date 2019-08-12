Hint polisi Keşmir'de Müslümanları taradı

Hindistan'ın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmasının yankıları sürüyor. Müslüman halk, dün bu durumu protesto etmek için yasağa rağmen sokaklara çıktı. BBC’nin çektiği görüntüde, Hint polisinin Keşmirli Müslümanların üzerine ateş açtığı ve biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor. Haberde kaç kişinin öldüğüne dair bilgi verilmedi. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri “Cammu Keşmir” eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan’da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet.