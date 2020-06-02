02 Haziran 2020 Salı 03:36 | Son Güncelleme:
Polis tarafından gözaltına alınan Ojha, bir tanrıçayı rüyasında gördüğünü ve tanrıçanın kendisinden bir kurban istediğini söyledi.
Hindu rahipten sapkın cinayet
Hindistan'da Brahmani Dei Tapınağı'nda görevli Sansari Ojha (70) adlı bir rahip, salgının sona ermesi için Saroj Kumar Pradhan (52) adlı kişinin kafasını baltayla keserek Hindu tanrıçasına kurban etti.
Polis tarafından gözaltına alınan Ojha, bir tanrıçayı rüyasında gördüğünü ve tanrıçanın kendisinden bir kurban istediğini söyledi.
Rahibin boyunun çok kısa olduğu dikkat çekti.