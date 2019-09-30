Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6504
  • 6,1874
  • 272.967
  • 105423
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hindistan'daki şiddetli yağışlar sonrası 120 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki şiddetli yağışlar sonrası 120 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki şiddetli yağışlar sonrası 120 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

Hindistan yerel basınında yer alan haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde 79, Bihar eyaletinde 25, Utarakand, Medya Pradeş ve Racastan'da 13, Gucerat'ta ise 3 kişinin yağışların yol açtığı olaylarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer Bihar'daki şiddetli yağışların kara yolu trafiğini etkilediğini ve 13 tren seferinin ise iptal edildiğini açıkladı.

Eyaletin başkenti Patna'nın yağışlardan ciddi düzeyde etkilendiği, sel sularının diz seviyesinde olduğu bildirildi.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, kurbanların yakınlarına 400 bin rupi (Yaklaşık 33 bin lira) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, Uttar Pradeş eyaletinde son bir haftada yağışların sebep olduğu sellerde evlerin çökmesi, yıldırım düşmesi, boğulmalar ve yılan ısırmaları sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Bölgede yağışların pazartesiden itibaren azalması bekleniyor.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te şu ana kadar en az 400 kişi yaşamını yitirdi.

AA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Survivor'dan Mucize Doktor'a flaş transfer
Defne Samyeli'den evlilik açıklaması
Konser öncesi alkışlık hareket
Chloe Loughnan'dan ayrılık sonrası dikkat çeken açıklama! Serdar Ortaç...
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen eleştirilere inat düşman çatlattı!
<p>Zeytinburnu´nda bu sabah yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Zeytinburnu’

Zeytinburnu’ndaki Cinayet Anı Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milli lazer silahı ARMOL TSK envanterine katıldı

İzmir'de kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 1 ton uyuşturucu çıktı