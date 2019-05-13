Hindistan'daki kasırgada ölenlerin sayısı 64'e yükseldi

Yerel basında çıkan haberlere göre, acil durum operasyon merkezi yetkilileri, 43 yıl aradan sonra Bengal Körfezi'ni vuran ilk yaz kasırgası Fani nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 64'e çıktığını açıkladı. Fani kasırgasında 241 kişinin yaralandığı da belirtildi. Ay başında karaya indiğinde Orissa eyaletinde rüzgar hızı saatte 200 kilometreye varan Fani kasırgasında, eyaletin farklı bölgelerinde evler, yollar, elektrik ve iletişim ağları büyük hasar görmüştü.

Orissa'da kasırgadan önce bir milyondan fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

(AA)