Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6664
  • 6,2745
  • 274.738
  • 102308
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hindistan'da yıldırım düştü: 8 ölü, 2 yaralı

Hindistan'da yıldırım düştü: 8 ölü, 2 yaralı

Hindistan'da yıldırım düştü: 8 ölü, 2 yaralı

Hindistan'ın Jarkand eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu ağaç altında bekleyen 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ptinews haber ajansına göre, Jarkand eyaletine bağlı Garhwa ilçesinin Passi köyünde yoğun yağmur sırasında ağaç altına sığınanlardan 8'i yıldırım düşmesi sonucu öldü, 2 kişi yaralandı. Haberde, 6 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları Garhwa Sadar Hastanesinde hayatını kaybettiği, yaralı 2 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'e hapis şoku!
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Beşiktaşlı futbolcunun mesajları ifşa oldu!
Hilal Altınbilek'ten veda pozu
<p>Olay Girne´nin Çatalköy bölgesindeki askeri birlikte meydana geldi. Askeri bölge içerisindeki kor

KKTC´de Askeri Bölgede Patlama

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

100 bin aileye 1 milyarlık eğitim desteği

Limon diyeti zayıflatır mı?