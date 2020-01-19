Hindistan'da yasa karşıtı protestolar devam ediyor

Hint basınındaki haberlere göre, kuzeydoğu eyaletlerinden Nagaland'da öğrenciler tarafından organize edilen yasa karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı.

Eyaletin Dimapur şehrinde toplanan göstericiler, "Hep birlikte Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı duruyoruz, insanların sesini dinleyin" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, birlik ve yasa geri çekilene kadar mücadele çağrısında bulundu.

Kuzeydoğudaki Assam eyaletinde de çeşitli gösteriler düzenlendi.

- İÇİŞLERİ BAKANINA PROTESTO

İçişleri Bakanı Amit Şah, Karnataka eyaletinin Hubli kentinde yaptığı konuşma sırasında protesto edildi.

Bir grup gösterici, "Amit Şah geri dön" şeklinde sloganlar atarak, gökyüzüne onlarca siyah balon bıraktı.

Olayın ardından protestocular, polis tarafından gözaltına alındı.

Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da da 50'nin üzerinde örgüt tarafından düzenlenen protestoda da eylemciler, bir günlük açlık grevi yaptı.

Protestoculardan Muhammed Sadık Ahmed, yasa yürürlükten kaldırılana kadar eylemlere devam edeceklerini söyledi.

Ülkenin çeşitli şehirlerindeki protestolara ilham veren, Yeni Delhi'nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösündeki çoğunluğu kadın yüzlerce kişinin oturma eylemine Jamia Millia İslamia Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

- MÜSLÜMANLAR YASA KAPSAMININ DIŞINDA KALIYOR

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

(AA)