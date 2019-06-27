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  3. Hindistan'da uçakta bomba var ihbarının asılsız çıktığı öğrenildi

Hindistan'da uçakta bomba var ihbarının asılsız çıktığı öğrenildi

Hindistan'da uçakta bomba var ihbarının asılsız çıktığı öğrenildi

İngiltere'ye acil iniş yapan uçak, ihbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından seferine devam etti.

Hindistan'dan ABD'ye sefer yapan uçağın İngiltere'ye acil iniş yapmasına neden olan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, havayolu yetkilileri, Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Mumbai'den ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark şehrine giden 191 sefer sayılı Air India uçağında bomba olduğuna dair ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.

Uçağın kalkışının ardından Mumbai Havaalanı'na gelen tehdit içerikli ihbar telefonu nedeniyle uçağın, tedbir amacıyla Londra'nın kuzeybatısındaki Stansted Havaalanı'na indirildiği, yapılan kontrollerin ardından uçağın yolcularıyla birlikte tekrar havalandığı belirtildi. 

(AA)

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