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Hindistan’da trenden sarkan kızı yolcular son anda parçalanmaktan kurtardı

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Hindistan’ın Mumbai kentinde, hareket eden trenden dışarı sarkarken rüzgar akımıyla düşen kız, yolcular tarafından son anda kurtarıldı.

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Hindistan’ın Mumbai kentinde trendeki genç kız ölümden döndü. Dışarı bakmak için uzanan genç kız, karşı istikametten gelen trenin rüzgarıyla dengesini kaybetti. Genç kız aşağı düşmek üzereydi ki diğer yolcular tarafından kurtarıldı ve yeniden trene alındı. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlardaysa bir cep telefonu kayıttaydı.

(İHA)

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