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  3. Hindistan'da tren vagonları karantina hastaneye çevrildi

Hindistan'da tren vagonları karantina hastaneye çevrildi

Hindistan'da tren vagonları karantina hastaneye çevrildi

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, koronavirüs (Covid-19) hastaları için hazırlanan trendeki vagonları, hastaneye çevirdi.

Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınınla mücadele konusunda bir çok ülke karantina hastane ugulamasına gidiyor. Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, sosyal medya hesabından “Koronavirüs hastaları için rahat izolasyon olanakları sağlamak üzere modifiye edilmiştir” diye duyurduğu tren vagonlarını karantina hastaneye çevirdiğini açıkladı. Vagonlardan oluşan karantina hastaneyi gezen Goyal, hastanede her türlü tıbbi malzemenin halka sunulduğu belirtti.

DHA


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