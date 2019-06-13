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13 Haziran 2019 Perşembe 18:07 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:07

Hindistan'da şoke eden olay! Politikacının kardeşinden saygı dayağı

Hindistan'da şoke eden olay! Politikacının kardeşinden saygı dayağı

Hindistan'da bir siyasi partinin başkan yardımcısın kardeşi olan bir adam, girdiği eczanedeki görevli ayağa kalkmayınca 'saygısızlık yaptığı' gerekçesiyle görevliyi darp etti.

Olay, 6 Haziran'da Bihar eyaletinde yer alan Bettiah bölgesindeki bir eczanede meydana geldi. Bihar Eyalet Yönetimi Eski Bakanı ve Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Party / BJP) Başkan Yardımcısı Renu Devi’nin kardeşi olan Pinu adlı adam bir eczaneye gitti. Pinu, tezgâhın arkasında oturmakta olan görevlinin, kendisi içeri girince ayağa kalkmadığını fark etti.

Pinu, görevliye kendisine saygı gösterip ayağa kalkması gerektiğini söyleyerek görevliyi azarladı. Eczanenin güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, Pinu’nun azarladığı görevliyi, tezgâhın arkasına geçerek tokatladığı görülüyor. Daha sonra kendini savunmak için ayağa kalkan görevli ise Pinu’yu itiyor. Görevlinin bu hareketinden sonra Pinu iyice öfkelenerek bir süre daha görevliyi darp ediyor. Hızını alamayan Pinu, ardından görevliyi dışarıya çıkarıyor ve burada da darp ediyor. Bu sırada çevredekiler olaya müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamıyor.  

SALDIRGANIN KARDEŞİ: CEZASINI ÇEKMELİ

Olayın medyaya yansımasından sonra açıklama yapan Renu Devi, "Bunu asla tasvip edemem. Yıllardır Pinu ile görüşmüyoruz. Kim suç işliyorsa cezasını çekmeli" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı; darp edilen görevlinin ise koruma altına alındığı belirtildi.

(DHA)

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