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  3. Hindistan'da sel 15 günde 270 can aldı

Hindistan'da sel 15 günde 270 can aldı

Hindistan'da sel 15 günde 270 can aldı

Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında bu ay 270 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 1 milyon insan yerlerini değiştirmek zorunda kaldı.

Hindistan´ın güneyinde bulunan Kerala, Karnataka, Maharashtra ve Gujarat eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların oluşturduğu sel ve toprak kaymaları can almaya devam ediyor.

Ağustos ayının başından beri devam eden Muson yağmurları hayatı olumsuz yönde etkilerken, 1 milyon insan oturdukları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. Bazı bölgelere halen elektrik verilemediğini söyleyen yetkililer, elektrik ve temiz suyun temini için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yetkililer, yoğun yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı. Yaklaşık 2 milyon insanın güvenlik için kurulan yardım kamplarında yaşadığı ve sadece bir kısmının evlerine geri dönebildiği bildirildi. Şiddetli yağışlar sonucu binlerce hektarlık ekili alan, kara ve demir yolları da zarar gördü.

DHA

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