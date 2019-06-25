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  3. Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 43 yaralı

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 43 yaralı

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 43 yaralı

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir otobüsün uçuruma düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, emniyet yetkilisi Shivani Tiwari, polisin, Garhwa bölgesinin Annaraj Vadisi mevkisinde uçuruma yuvarlanan otobüste sıkışan yolcuları camları kırarak tahliye ettiğini belirtti.

6 ÖLÜ, 43 YARALI

Kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Tiwari, 43 kişinin de otobüsten yaralı olarak çıkarıldığını ifade etti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Tiwari, kurtarma operasyonunun sürdüğünü aktardı.

AA

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