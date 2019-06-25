Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 43 yaralı

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, emniyet yetkilisi Shivani Tiwari, polisin, Garhwa bölgesinin Annaraj Vadisi mevkisinde uçuruma yuvarlanan otobüste sıkışan yolcuları camları kırarak tahliye ettiğini belirtti.

6 ÖLÜ, 43 YARALI

Kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Tiwari, 43 kişinin de otobüsten yaralı olarak çıkarıldığını ifade etti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Tiwari, kurtarma operasyonunun sürdüğünü aktardı.

AA