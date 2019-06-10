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10 Haziran 2019 Pazartesi 11:00 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:00

Hindistan'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 11 ölü, 25 yaralı

Hindistan'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 11 ölü, 25 yaralı

Hindistan'ın doğusunda bir yolcu otobüsünün kamyonetle çarpışması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Jharkhand eyaletinin Hazaribagh bölgesinde Ranchi'den Gaya'ya gitmekte olan yolcu otobüsünün karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu otobüsteki 11 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.      
Kazada yaralanan 25 kişinin civardaki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.      

(AA)

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