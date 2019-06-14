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14 Haziran 2019 Cuma 11:11 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 11:19

Hindistan'da liçi isimli tropik meyveyi yiyen, 31 çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'da liçi isimli tropik meyveyi yiyen, 31 çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'da sağlığa yararıyla bilinen lychee (liçi) isimli tropik meyveyi yiyen, 31 çocuk hayatını kaybetti.

Tropikal iklim meyvesi liçi, Hindistan'da çok yaygın. Bu egzotik meyve sağlığa faydalı olduğu için dünyada da popülerlik kazanmaya başlamıştı...

Ülkenin kuzeyinde 10 günde 31 çocuk art arda öldü. The Guardian'ın haberine göre çocukların ölüm sebebi akut ensefalit. Ölümler bu meyvenin yetiştirildiği meyve bahçeleriyle ünlü Bihar eyaletinin Muzaffarpur bölgesindeki iki hastanede gerçekleşti.

Çocukların ölümünde liçi meyvesindeki bir maddenin etkili olduğu ortaya çıktı. Söz konusu madde, meyveye sinekler tarafından taşınıyor ve bünyeye girdiğinde kan şekerini hızla düşürüp metabolizmayı durduruyor.

Yetkililer aynı belirtileri gösteren 40 çocuğun daha yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü açıkladı.

LİÇİ MEYVESİ NEDİR?

 

Liçi ağacı, yaklaşık 15-20 m boyuna ulaşan, dört mevsim yeşil kalan bir ağaçtır. Meyvesi 3–4 cm uzunluğunda, yaklaşık 3 cm çapındadır. Kabuğu pembemsi kırmızı renkli ve serttir. Acımsı olan ve yenilmeyen kabuğu, oldukça incedir ve kolayca soyulur.

ÇEKİRDEĞİ ZEHİRLİDİR!

Meyvesi yarı saydam-beyaz, üzüme benzer yumuşak kıvamda ve tatlıdır. Çekirdeği yaklaşık 2 cm uzunluğunda, 1–15 cm çapında, sert ve parlak kahverengidir. Çekirdeği hafifçe zehirlidir.

(Superhaber)

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