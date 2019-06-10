Hindistan'da korkunç trafik kazası: 11 ölü, 25 yaralı

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Jharkhand eyaletinin Hazaribagh bölgesinde Ranchi'den Gaya'ya gitmekte olan yolcu otobüsünün karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu otobüsteki 11 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kazada yaralanan 25 kişinin civardaki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(AA)