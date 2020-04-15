Hindistan'da göçmen işçiler, karantina merkezlerinden kaçıyor

BBC'deki habere göre, Hint hükümeti, Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde aralarında okulların da bulunduğu çeşitli kamu binalarında karantina tesisleri kurdu.

Temel olanakların eksik olduğu karantina merkezlerinde tutulan kişilerin, rahatça evlerine veya köylerine gidip gelebildiği ortaya çıktı.

Başbakan Narendra Modi, 24 Mart'ta ülke çapında "tecrit" uygulamasını duyurduğunda binlerce göçmen işçi, memleketlerine dönebilmek için yollara düşmüştü.

Uttar Pradeş ve Bihar eyaletleri de geri dönen göçmen işçilerin 14 gün karantinada kalacağını açıklamıştı.

- Gece kaçıp, gündüz yemek yemeye gidiyorlar

Uttar Pradeş'in Pratapgarh bölgesinde gazetecilik yapan Amitendra Srivastava, yaptığı açıklamada, Babu Patti köyüne dönen 5 kişinin okul binalarında kurulan karantina merkezlerine gitmediğini söyledi.

Yetkililere durumu bildirdiğini kaydeden Srivastava, 30 saat sonra doktorların köye geldiğini ve geri dönenleri kontrol ettikten sonra bu kişilerin evlerinde kalmalarına izin verdiklerini ifade etti.

Bihar'da yetkililer, dışarı çıkma yasağının açıklanmasının ardından 180 bin kişinin geri döndüğünü ancak sadece 27 bin kişinin karantinada tutulduğunu belirtiyor.

Köy muhtarları, göçmen işçilerin gece sessizce karantina merkezlerinden kaçıp ailelerinin yanına geldiğini fakat gündüz ücretsiz yemek alabilmek için bu merkezlere geri döndüklerini söylüyor.

Kovid-19 şüphelilerinin bu merkezlerden kaçması, salgının toplumda yayılması endişesini doğuruyor.

- OLANAKLAR YETERSİZ



Uttar Pradeş'in Bulandşahar bölgesinde, kaldıkları karantina merkezinden camları kırarak kaçan 16 kişi, polis tarafından yakalandı ve tekrar karantinaya alındı.

Kaçan grup, karantinada kendilerine yemek verilmediğine dair bir video yayınlamıştı.

Gazeteci Amarnath Tewary, yaptığı açıklamada, karantina tesislerinde elektrik, tuvalet ve yatak gibi temel unsurların eksik olduğunu ve bazı tesislerde kapı ve pencere dahi bulunmadığını kaydetti.

Karanlık ve sivrisineklerin karantina merkezlerinde yaşamayı imkansız hale getirdiğini ifade eden Tewary, bazı köy muhtarlarının evlerine dönen göçmen işçileri böyle ağır şartlarda kalmaya zorlayamayacağını söylediklerini aktardı.

Karantina tesislerinden kaçanların çoğu, aşırı kalabalıktan ve yetersiz olanaklardan şikayet ediyor. Tesislerde yemek verilmemesi, el dezenfektanı veya sabun bulunmaması, tuvaletlerin pis olması veya çok fazla sivrisinek olması şikayetler arasında bulunuyor.



- MİLLETVEKİLİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Ulusal Kongresinden (INC) Gucerat eyalet meclisi milletvekili İmran Kedavala'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kedavala'nın test sonucunun pozitif olmasının anlaşılmasından birkaç saat önce Gucerat Başbakanı Vijay Rupani, milletvekilleri, basın mensupları ve sağlık yetkilileriyle görüştü.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 555'e yükselirken, salgın sebebiyle 396 kişi yaşamını yitirdi.

- Singapur'da dışarıda maske takma zorunlu

Singapur'da, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlara evlerinin dışında maske takma zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, maskesiz dışarı çıkanlara 212 dolar para cezası verileceği ve yasağa uymamayı sürdürenlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı belirtildi.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 252’ye yükselirken, salgın sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti.