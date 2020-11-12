Hindistan'da diri diri gömülen bebeğin inanılmaz kurtuluş anı

Hindistan’ın Uttarancal eyaletinde yaşayan bir çiftçi, tarlasında diri diri gömülmüş bir bebek buldu. Topraktan sağ olarak çıkarılan erkek bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Aksam.com.tr’nin Hindistan merkezli yayın yapan Amar Ujala’dan aktardığı habere göre, tarlasının bir köşesinden ağlama sesi duyduğunu belirten çiftçi Kundal Singh Bhandari, gövdesi toprağın altında olan bir çocukla karşılaştı.

Bebeği topraktan çıkaran çiftçi, durumu yetkililere bildirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyiye gittiği belirtilirken, yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.