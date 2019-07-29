Hindistan'da devam eden sel felaketinde can kaybı 208'e yükseldi

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 127, Assam'da ise 81 kişi yaşamını yitirirken, ülkenin kuzey batısındaki Racastan eyaletinde de aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 13 kişi öldü. Assam'da sellerden etkilenen 18 bölgede bin 716 köy sular altında kalırken, sel mağdurları için 615 yardım kampı kuruldu.

BİHAR'DA SELDEN ETKİLENENLERİN SAYISI 8,5 MİLYONU GEÇTİ

Bihar'da da sellerden etkilenenlerin sayısı 8,5 milyonu geçerken, 6 binden fazla sel mağduru yardım kamplarına yerleştirildi. Eyalette selden etkilenen 13 bölgeden Sitamarhi'de 37, Madhubani'de ise 30 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Yetkililerden yapılan açıklamada, Racastan eyaletinde aşırı yağışlara bağlı meydana gelen su taşkınları ya da evlerin duvarlarının çökmesi gibi afet ve kazalar nedeniyle Sikar bölgesinde 6, Jaipur bölgesinde 4 ve Jhunjhunu bölgesinde 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Ülkede Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de, dün, muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle iki istasyon arasında mahsur kalan trenden 700 yolcu tahliye edilmişti.

(AA)