Hindistan Başbakanı Modi'nin 'radar' açıklaması tepki çekti

Modi'nin hafta sonu ülkesinde katıldığı bir televizyon programında, saldırılarla ilgili emri, uçakların bulutlu havada radara yakalanmadan uçabileceğine inandığı için, tamamen sezgilerine dayanarak verdiğini söylemesi eleştirildi.

Muhalefetteki Ulusal Konferans Partisi lideri Ömer Abdullah Twitter'da yaptığı paylaşımda, Başbakan Modi'nin modern radar sinyallerinin çalışma prensibi konusundaki açık bilgisizliğiyle dalga geçerek, "Pakistan radarları bulutlara nüfuz edemiyormuş. Bu önemli taktik bilgi gelecekteki saldırıları planlarken kritik olacak." ifadelerini kullandı.

Hindistan Komünist Partisi liderlerinden Sitaram Yechury ise ulusal güvenliğin hafife alınacak bir konu olmadığını belirterek, "Modi'nin böylesine sorumsuz bir demeç vermesi, ülke adına utanç verici. Onun gibi biri Hindistan'ın başbakanı olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik uzmanı Ajai Şukla da Hindistan'ın modern radar sistemlerinin bulutların arkasındakileri tespit edemeyeceğini düşünen bir başbakanı olduğu için hicap duyması gerektiğini ifade etti.

Modern radar teknolojileri gökyüzündeki cisimleri görsel olarak değil, radyo dalgalarıyla, elektromanyetik olarak tespit ediyor.

- HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pulwama'daki saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, saldırıyı düzenlediğini öne sürdüğü Ceyş-i Muhammed Örgütüne yönelik hedefleri vurmak üzere 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafına hava saldırısı düzenlemişti.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait bir savaş uçağını düşürmüş, ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girmişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etmiş, Pakistan düşürdüğü uçağın Hint pilotunu Hindistan'a iade etmişti.

(AA)