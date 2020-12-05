'Her şeye rağmen umutluyuz'

ŞİRKET ÇALIŞANLARI HENÜZ AŞI OLMADI



Avrupa’da virüs aşısına ilk onayı alan BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, şirket çalışanlarına henüz aşı yapılmadığını belirtti. “Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor” diyen Şahin, “Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor” dedi. İkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘aşıyı bilerek geç açıkladılar iddiasına ilişkin, “Siyasetle ilgilenmiyoruz. Bizim çıkarımız mümkün mertebe en hızlı şekilde bu aşıyı geliştirmek” dedi.

DAĞITIM HEDEFİ YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ



ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in sözcüsü, bu yılın sonuna kadar 100 milyon doz aşının sevkıyatını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ancak aksaklıklardan dolayı hedefen yarıya düşürüldüğünü açıkladı. Sözcü, “Dağıtım zincirinin genişletilmesiyle ilgili çalışmalar tahmin edilenden daha uzun sürdü. Klinik araştırma sonuçları da geç geldi” dedi.

ŞİMDİ DE ŞIRINGA KRİZİ



Kovid-19 aşısını, on milyonlarca insana sunabilmek için yeterli miktarda şırınga üretimi bulunmuyor. Hindistan’da 570 milyon şırınga üretim kapasitesine sahip olan firma, 6 ayda üretim kapasitelerini 2 kat artırmayı hedefledi. Direktör Rajiv Nath’e göre salgını bitirmek için 10 milyar şırıngaya ihtiyaç duyulacak. ABD’nin en büyük üreticilerinden olan Becton, Dickinson and Company de 800 milyon adet şırınga üretmek için çalışmalara başladı.

SPUTNİK V SIRBİSTAN’DA



Rus yapımı “Sputnik V” aşısından 20 doz Sırbistan’a ulaştı. Pfizer ile BioNTech’in ortak geliştirdiği aşı için de Sırbistan’da lisans başvurusu yapıldı.

200’DEN FAZLA AŞIYLA GELECEK PARLAK



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son 3 haftadaki düşüşe rağmen dünyadaki toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 40’ının Avrupa kıtasında görüldüğünü söyledi. “Dünyada 50’den fazla aşı adayı insanlar üzerinde deneniyor” diyen Kluge, “Geliştirilmekte olan 200’den fazla aşı adayıyla gelecek daha parlak görünüyor. Geçici sonuçları memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

BIDEN’DAN İLK 100 GÜN MASKE ŞARTI



ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Joe Biden, 20 Ocak’ta görevi devralmaya hazırlanıyor. Göreve geldikten sonraki ilk 100 gününde yapacaklarına değinen Amerikalılardan görevdeki ilk 100 gününde maske takmalarını isteyeceğini belirten Biden, federal binalar ve ulaşım araçlarında da maske takılması talimatı vereceğini söyledi.

MODERNA’DAN KALICI BAĞIŞIKLIK



Moderna, aşı çalışmasına ilişkin gelen son verilerin ilk doz uygulandıktan 119 gün, ikinci doz uygulandıktan 90 gün sonra tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık potansiyeli sunduğunu açıkladı. Şirket yıl sonuna kadar ABD’de 20 milyon doz aşı arz etmeyi hedeflerken, 2021’in ilk çeyreğinde küresel olarak 100-125 milyon doz aşı sağlamayı planlıyor. Bu aşıların 85-100 milyon dozu ABD için planlanırken, geriye kalan bölümü diğer ülkelere arz edilecek.