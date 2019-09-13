Her sabah 11 Haziran'a uyanıyor

ABD’nin Illinois eyaletindeki Monmouth şehrinde yaşanan olayda Riley Horner, 11 Haziran’da katıldığı bir konserde sanatçının sahneden izleyicilerin üzerine atladığı bir sırada başına darbe aldı. Darbenin yarattığı travma sonucu Horner’ın hafızasının iki saat gibi zaman dilimlerinde ‘resetlediği’ belirtildi. Genç kızın annesi Sarah Horner, Riley’nin geçen hafta amcasını kaybettiğini, bunu her sabah ona tekrar anlatsalar bile amcasının öldüğünü hatırlamadığını söyledi. Okulda da zorlanan genç kızın, aldığı notlara bakmak ve sınıf arkadaşlarına yetişebilmek için her iki saatte bir alarm kurduğu belirtildi. Dolabının şifresini de hatırlayamayan Riley’nin eşyalarını bütün gün yanında taşıdığı kaydedildi.

‘ANI BİRİKTİREMİYORUM’

Horner, “Kapımda bir takvim var, baktığımda eylül ayında olduğumuzu görüyorum ve ‘vay be’ diyorum. Benim için olduğu kadar ailem için de ağır bir durum bu. İnsanlar da anlamıyor. Film gibi. Kafam çok karışık, hatırlamak istiyorum ama yapamıyorum. Anı biriktiremiyorum ve gerçekten korkuyorum” dedi. da başına darbe aldı.

‘iLK 50 ÖPÜCÜK’ FiLMi GERÇEK OLDU

Talihsiz Horner’in başına gelen olay 2004 yılında ‘İlk 50 Öpücük’ fi lmine konu olmuştu. Filmde; Lucy Whitmore bir gün uyandığında, sevgilisi Henry Roth’u tanımıyor ve her sabah uyandığında yaşadığı önceki günü hatırlamıyor. . Henry, hafıza sorunu yaşayan sevgilisini kendisine âşık edebilmek için mücadeleden vazgeçmiyor.