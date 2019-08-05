Hemşireyi general yapıp 'resmi metresi' ilan etti

Evliliğinin üzerinden 3 ay geçmeyen Kral Maha, bu kez de bir hemşireyi general yaparak ‘kraliyet metresi’ ilan etti. Kral Maha’nın 67 yaşına girdiği doğum gününde gerçekleşen törene Kral’ın eşi de katıldı. Sineenat Wongvajirapakdi’nin resmi metres olarak ilan edilmesiyle beraber Tayland’da mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilen 1932'den bu yana ilk kez bir hükümdar resmen çok eşli oldu.