Hem güvenli bölgeye hem teröre destek

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, Türkiye ile Suriye’nin kuzeyinde yürütülmekte olan “güvenli bölge” çalışmalarında görev alan Tuğgeneral Christian Wortman ve Tuğgeneral Scott Naumann, Fırat’ın doğusunu tamamamen kapsamayan, Tel Abyad ile Resulayn arasında kalan bölge üzerinde yoğunlaşıldğını açıkladı. ABD’li askerler, bu bölgelerden ağır silahların çıkarılacağını söyledi ancak terör örgütü YPG’lilerin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili bilgi vermedi.

DEAŞ’LA MÜCADELE

Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye ile birlikte “güvenlik mekanizması” oluşturmaya çalıştıklarını anlatan generaller, oluşturulacak bölgede YPG’nin tahkimatı, ağır silahları ve savaşçılarıyla ilgili Türkiye’nin endişelerinin dikkate alındığını söyledi. Naumann, ABD’nin “DEAŞ’la mücadele” için SDG’ye silah ve mühimmat göndermeye devam edeceğini sürdüreceğini açıkladı.

BMGK’da Suriye toplantıları olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, New York’ta gelecek hafta yapılacak BMGK Genel Kurul toplantısı kapsamında Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana formatında Suriye konulu bakanlar toplantısı yapılabileceğini ifade etti. Zaharova, “Lavrov’un katılımıyla Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantıları ve başka bir dizi çok taraflı görüşme planlanıyor” dedi. Zaharova, toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında bir görüşme yapılması üzerinde de çalışıldığını kaydetti.

Bir Venezuela tehdidi daha

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Küba ve Venezüella’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Carrie Filipetti, Venezuela krizine ilişkin Türkiye’yi işaret ederek “Venezuela’daki diktatörlüğü desteklemeyi seçen herhangi bir ülkeye karşı kesinlikle sabrımız yok” dedi. Filipetti, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Türkiye ziyaretinin hemen ardından bir Türk şirketi tarafından bu ülkeden satın alınan toplam 900 milyon dolar değerindeki altın ile ilgili soru üzerine bu yanıtı verdi.