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  3. Hediye biletle 1 milyon euroluk tablonun sahibi oldu

Hediye biletle 1 milyon euroluk tablonun sahibi oldu

Hediye biletle 1 milyon euroluk tablonun sahibi oldu

İtalyan kadın çekilişle Pablo Picasso'nun 1 milyon euroluk tablosunun sahibi oldu. Aralık ayında başka biri tarafından satın alınan şanslı biletin, İtalyan kadına hediye edildiği açıklandı.

Fransa'da hayır işi için yapılan çekilişte İtalyan bir kadın, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun yağlı boya tablosunun kazananı oldu.

Picasso'nun, organizatörlerin 1 milyon euro değer biçtiği Nature Morte (Still Life) tablosu için Paris'te Christie's müzayede evinde elektronik çekiliş düzenlendi.

Tabloyu kazanan biletin sahibi İtalyan Claudia Borgogno oldu. Çekiliş için her biri 100 eurodan 100'den fazla ülkede 51 bin 140 bilet satılmıştı.

Bilet satışından elde edilen kazancın Madagaskar ve Kamerun'daki köylere su götürülmesi için harcanacağı belirtildi.

Organizatörler, İtalya'da aralık ayında başka biri tarafından satın alınan şanslı biletin, görünüşe göre Borgogno'ya hediye edildiğini açıkladı.

Tablonun, milyarder koleksiyoncu David Nahmad tarafından çekiliş için verildiği, Nahmad'a 900 bin euro ödeme yapılacağı ifade edildi.

(Reuters)


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