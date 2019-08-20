Hava Üssü terminalinde şoke eden görüntü! Tellere böyle tırmandı
ABD´de timsah, boyunu aşan tel örgülere tırmandı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Florida eyaletinde meydana gelen olayda, bir timsah, yol kenarında Jacksonville Hava Üssü´ne ait tel örgülere tırmandı. O anlar o sırada yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedildi.
Görüntüyü paylaşan kişi, sosyal medya hesabından görüntülere dair yaptığı yorumda, "Eğer Florida´da yeniyseniz ve bir su birikintisi gördüğünüz zaman içerisinde bir timsah olabilir" dedi.
(DHA)