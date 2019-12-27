Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) düzenlenen ‘Libya’nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Libya-Türkiye İlişkileri’ paneline katılan Büyükelçi Abdülkadir, “Türkiye-Libya ilişkileri yüzyıllara dayanıyor. Türkiye, Libya halkının her zaman yanında oldu” dedi. Türkiye’nin olası askeri desteğine ilişkin yanlış anlaşılmalar olduğunu ifade eden Abdülkadir şöyle dedi: “ Sahada yeterli insanımız var, savaşçılara destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacımız var. Askeri destek güvenlik ve istikrara da yardımcı olacaktır. İki ülke sadece dost değil aynı zamanda kardeştir. Kıbrıs meselesinde Türkiye’yi destekleyenlerden biri de Libya’ydı, Türkiye de ihtiyaç duyduğumuzda bize cevap veriyor.”