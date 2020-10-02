Haşdi Şabi havaalanını vurdu! Barzani: ‘Saldıranlar Irak düşmanı'

Haşdi Şabi’ye bağlı 30. Tugay’a ait bir bölgeden havaalanına 6 füze fırlatıldı. Füzelerden ikisinin patlamadığı ve saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıyı düzenleyenlerin “Irak’ın düşmanı” olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki tüm güvenlik birimleri, Peşmerge, Irak ordusu ve Haşdi Şabi, provakatif grupların faaliyetlerinin önlenmesine karşı tüm çabalarını birleştirmelidir. Iraklı güçlerin hep birlikte bu gruplara karşı durmaları ve bu grupların yasalar önünde hesap vermeleri gerekiyor.”