Hangi aile daha zengin? İşte dünyanın en zengin kraliyet ailesi araştırması

İngiltere'de "dünyanın en zengin" kraliyet ailelerinin servetlerine ilişkin araştırma sonucu açıklandı.

DHA'nın aktardığı habere göre, araştırmada, İngiliz Kraliyet ailesinin serveti yaklaşık 68 milyar sterlinle dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor. Suudi Arabistan’ı yöneten Suud kraliyet ailesinin serveti ise kraliyetleri geride bırakıyor.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ve ailesinin 68 milyarlık servetinin çoğu miras ve yatırımlardan geliyor. Ancak bu servet, Suudi Arabistan'ı yöneten kraliyet ailesi Suud Hanedanı'nın servetiyle kıyaslandığında ortaya çarpıcı sonuç çıktı. Suud Ailesi’nin servetinin yaklaşık 1 trilyon sterlin yani İngiliz kraliyet ailesinin zenginliğinin 16 katından fazla olduğu tahmin ediliyor.

EN FAZLA PARA HARCAYAN KİŞİ SELMAN

Suud Ailesi’nin en fazla para harcayan kişisi olarak, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman gösteriliyor. Prens’in çok pahalı bir sanat merakı olduğu, Leonardo Da Vinci’nin 360 milyon sterlin değerindeki tablosuna sahip olduğu belirtiliyor. Suud ailesinin servetinin değeri tam olarak ölçülemiyor.