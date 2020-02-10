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  3. Hamile sevgilisini bıçaklayan 16'lık katile 65 yıl!

Hamile sevgilisini bıçaklayan 16'lık katile 65 yıl!

Hamile sevgilisini bıçaklayan 16'lık katile 65 yıl!

ABD’li Aaron Trejo ve Breana Rouhselang, bir süredir Mishawaka kentinde birliktelik yaşıyordu.

Genç kız hamile kaldı ve bu durumu sevgilisinden ve ailesinden gizledi. Kız arkadaşının 6 aylık hamile olduğunu öğrenince çılgına dönen 16 yaşındaki Trejo, 2018 yılının aralık ayında hamile sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. 

CESEDİ ÇÖPLÜĞE ATTI

Genç kızın cesedini restoranın çöplüğüne attı. Trejo, sevgilisini öldürdüğü için 55, doğmamış çocuğunu öldürdüğü için de 10 yıl olmak üzere toplam 65 yıla çarptırıldı.

‘CİNAYETİ İKİ HAFTADA PLANLADIM’

Breana ve doğmamış çocuğunun cesedi, 11 Aralık’ta bulundu. Katil Aaron Trejo, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahkemede cinayeti 2 haftada planladığını itiraf etti. 


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