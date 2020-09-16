16 Eylül 2020 Çarşamba 10:10 | Son Güncelleme:
Hamas'tan ilk açıklama geldi: İsrail'i son kez uyarıyoruz
Son Dakika Haberleri.. Filistin Gazze'de Hamas'a ait 10 noktanın vurulmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Sözcüsü, "İsrail'i son kez uyarıyoruz” açıklamasında bulundu.
İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirmek için vardığı anlaşmayla Gazze'de Hamas'a ait 10 noktanın vurulmasının ardından Hamas’tan ilk açıklama geldi.
DHA'da yer alan haberde, Hamas Sözcüsü, “ İsrail’i son kez uyarıyoruz” dedi.
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