Hamas'tan ilk açıklama geldi: İsrail'i son kez uyarıyoruz

İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirmek için vardığı anlaşmayla Gazze'de Hamas'a ait 10 noktanın vurulmasının ardından Hamas’tan ilk açıklama geldi.

DHA'da yer alan haberde, Hamas Sözcüsü, “ İsrail’i son kez uyarıyoruz” dedi.

Ayrıntılar geliyor...