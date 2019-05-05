Hamas İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı

Hamas, İsrail'in Anadolu Ajansı (AA) ve Yardımeli Derneğinin Gazze ofislerinin bulunduğu binalara saldırı düzenlemesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in başta AA ve Yardımeli Derneği olmak üzere Gazze'de faaliyet gösteren Türk medya ve yardım kuruluşlarına yönelik işlediği suçları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırı nedeniyle zarar gören kuruluşlarla dayanışma içinde olunduğu ve bu kuruluşların Filistin halkına hizmetlerini takdir ettikleri aktarılan açıklamada, "Türk halkına, Filistin halkından vazgeçmeyecekleri konusunda güveniyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "ABD'nin verdiği destek ve uluslararası toplumun arkadan iş çeviren tavrı gölgesinde Gazze'ye yönelik gerçek savaş suçlarının işlendiği" ancak tüm bunların Filistin halkının iradesini sarsamayacağı kaydedildi.

İsrail-Gazze arasında gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, dünden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefi vurduğunu, Gazze'den de İsrail tarafına 430'dan fazla roket atıldığını ifade etmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 9 Filistinlinin şehit olduğunu, 80 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Atılan roketler nedeniyle de 1 İsrailli ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde AA'nın ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, derneklerinin Gazze ofisinin bulunduğu binayı da bombaladığını duyurmuştu.

(AA)