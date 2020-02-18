Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırdı

Ülke içerisinde ABD'nin baskıları nedeniyle sorunlar olduğunu belirten Ayetullah Hamaney, "Elbette ben dostlarımıza hiçbir endişeye yer olmadığını ve İran milletinin ne yaptığını ve ne yapacağını her zaman gayet iyi bildiğini söylemekteyim”dedi. Güçlü bir İran için güçlü bir meclise ihtiyaçları olduğunu belirten Hamaney, ”Seçimlerde oy kullanma oranı ne kadar yüksek olursa o kadar güçlü bir meclisimiz olur” dedi.

İran'da 2020 meclis seçimleri 21 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

İran Seçim Kurulu Başkanı Cemal Orf, meclis seçimleri için ülke genelinde 7 bin 148 kişinin rekabet edeceğini ve adaylara ait listelerin kaymakamlıklara verildiğini duyurmuştu.

(İHA)