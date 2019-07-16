Hamaney, İran'ın petrol tankerine el koyan İngiltere'ye resti çekti

İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, cuma hatipleriyle bir araya gelen Hamaney, nükleer anlaşma ve İran'ın alıkonulan petrol tankeriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait petrol tankerini alıkoyan İngiltere hükümetini sert sözlerle eleştiren Hamaney, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere deniz korsanlığı yapıyor ve gemimizi çalıyor. Önce cinayet işliyorlar sonra da buna yasal kılıf uyduruyorlar. İran ve bu rejime inanan unsurlar bu şeytanlıkları cevapsız bırakmayacaktır. Yeri ve zamanı geldiğinde uygun cevabı vereceklerdir."

Batılı devletleri kibirli olmakla suçlayan Hamaney, "Bizimle AB ülkeleri arasındaki sorunların kalıcı olmasının nedeni onların kibridir. Eğer karşılarındaki devlet zayıf ise bu kibirleri sonuç veriyor ancak onların gerçek yüzünü bilen, anlayan ve buna karşı duran bir devlet olursa yenilgiye uğrarlar." görüşlerini paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in diplomatik teamülleri bildiğini ve AB ülkelerinin taahhütlerine uymadığını açık bir şekilde dile getirdiğini aktaran Hamaney, "Biz taahhütlerimize fazlasıyla bağlı kaldık, şimdi ise bunları azalttığımız için AB ülkeleri tepki gösteriyor ve neden bu adımları attınız diyor. Ey yüzsüzler! Siz 11 vaadinizi yerine getirmediniz biz sadece azaltmaya başladık ve bu süreç kesinlikle devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)