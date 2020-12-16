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16 Aralık 2020 Çarşamba 03:25 | Son Güncelleme:

Haksız yaptırıma dünyadan tepki

Haksız yaptırıma dünyadan tepki

ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararına dost ve müttefik ülkelerden tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Karar, ABD'nin hukuka karşı kibirli tutumunun tezahürü” dedi.

ABD’nin, S-400 füze sistemi nedeniyle Türkiye’ye savunma alanında yaptırım uygulaması dost ve müttefik ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik işbirliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD’nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz, Türk halkının ve hükümetinin yanındayız” dedi.

AZERBAYCAN DA KINADI

“Komşular önceliğimiz” etiketiyle paylaştığı mesajında Zarif, ABD’nin Türkiye’ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı

ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırım kararını kınadı. Cumhurbaşkanı Aliyev de kararı “Hukuka aykırılığın bir göstergesi” şeklinde nitelendirmişti.

<h3>Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki</h3><h3>'POLİTİK GERÇEKLERE AYKIRI'</h3><p>Milli

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