Haksız yaptırıma dünyadan tepki

ABD’nin, S-400 füze sistemi nedeniyle Türkiye’ye savunma alanında yaptırım uygulaması dost ve müttefik ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik işbirliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD’nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz, Türk halkının ve hükümetinin yanındayız” dedi.

AZERBAYCAN DA KINADI



“Komşular önceliğimiz” etiketiyle paylaştığı mesajında Zarif, ABD’nin Türkiye’ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı

ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırım kararını kınadı. Cumhurbaşkanı Aliyev de kararı “Hukuka aykırılığın bir göstergesi” şeklinde nitelendirmişti.