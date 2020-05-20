Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7973
  • 7,4316
  • 380.298
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hafter'in Vatiyye bozgunu dünyada yankılandı! Türkiye'nin desteği gidişatı değiştirdi

Hafter'in Vatiyye bozgunu dünyada yankılandı! Türkiye'nin desteği gidişatı değiştirdi

Hafter'in Vatiyye bozgunu dünyada yankılandı! Türkiye'nin desteği gidişatı değiştirdi

Libya'da meşru hükümet güçlerinin stratejik Vatiyye Üssü'nün gayrimeşru Hafter'den alması dünyada manşet oldu. Independent, “Türkiye ile ittifak sayesinde Hafter'e büyük darbe indi” ifadesini kullandı.

Libya’nın BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin önceki gün Trablus’un güneyindeki stratejik Vatiyye Askeri Üssü’nü darbeci Halife Hafter’e bağlı milislerden geri alması dünya basınında büyük ilgi gördü. Hafter’in elindeki en büyük saldırı üssünün alınmasını UMH’nin Türkiye’nin askeri ve lojistik desteğine borçlu olduğu vurgulandı.

EN AĞIR DARBEYİ ALDI

The Independent gazetesi, “Her anlamda oyun değiştirici: Libya’nın savaş ağası Halife Hafter kilit önemdeki üssü Türkiye’yle ittifak halindeki güçlere kaybetti” yorumunu yaptı. Washington Post ise, Türkiye’nin bölgedeki artan varlığı nedeniyle “Hafter’in bu sene ağır darbeler aldığının” altını çizdi.

DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Middle East Eye, Türkiye’nin Libya hükümetine sağladığı bir SİHA’nın Rus yapımı Pantsir savunma sistemini yoldayken hedef aldığı görüntülere dikkat çekti. Bloomberg’in haberinde Hafter’in BAE, Mısır ve Rus paralı askerlerince desteklenmesine rağmen ağır kayıplar verdiği, Libya hükümetinin Türkiye’den aldığı desteğin çatışmanın gidişatını değiştirdiği kaydedildi. İngiliz The Guardian gazetesi, hava üssünün kaybı, isyancı Hafter’e büyük darbe indirdi” ifadesi kullanıldı.

Telegraph da üssün düşmesinin dönüm noktası olabileceğini yazdı. 

Libya UMH güçleri ve onlara bağlı çalışan milisleri üste zafer kutlaması yaptı.

ÜSTE ELE GEÇİRİLEN BAE’YE AİT DELİLLER BM’YE SUNULACAK

Libya hükümeti, Vatiyye Askeri Üssü’nde ele geçirilen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhindeki delilleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, “BMGK kararlarını ihlal eden BAE’nin Libya katliamındaki rolünü gösteren delilleri açıklayacağız. Hangi ülkelerin Libya’ya silah ambargosunu deldiğini kanıtlarıyla BMGK’ya sunacağız” dedi. Öte yandan Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac, AB’nin Libya’da sivillere yönelik işlenen suçlar konusunda izlediği politikadan rahatsız olduğunu belirtti.

Askeri Üsse gelen Libya Ordusu sözcüsü Muhammed Kanunu incelemelerde bulundu.

2 BÖLGE DAHA KURTARILDI 

Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü’nden kaçan Hafter milislerinin Sirte ve civarından hedef alındığını, ayrıca üssün güneyindeki iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı. 

Vatiyye Üssü'nde Hafter'in kullandığı çok sayıda saldırı araç ve teçhizatına da el koyuldu.


Mahmud Abbas: ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekiliyoruz
Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı: 'İster lisede ister üniversitede'
Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi belli oldu!
Reklam
UMH güçleri Hafter'in hava savunma sistemini transfer etti

UMH güçleri Hafter'in hava savunma sistemini transfer etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koca Yusuf olarak bilinen A400M'lerin dünyadaki alternatif bakım merkezi Türkiye oldu

Bu adamın ayak bastığı yer yeşeriyor