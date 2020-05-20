Hafter'in Vatiyye bozgunu dünyada yankılandı! Türkiye'nin desteği gidişatı değiştirdi

Libya’nın BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin önceki gün Trablus’un güneyindeki stratejik Vatiyye Askeri Üssü’nü darbeci Halife Hafter’e bağlı milislerden geri alması dünya basınında büyük ilgi gördü. Hafter’in elindeki en büyük saldırı üssünün alınmasını UMH’nin Türkiye’nin askeri ve lojistik desteğine borçlu olduğu vurgulandı.

EN AĞIR DARBEYİ ALDI

The Independent gazetesi, “Her anlamda oyun değiştirici: Libya’nın savaş ağası Halife Hafter kilit önemdeki üssü Türkiye’yle ittifak halindeki güçlere kaybetti” yorumunu yaptı. Washington Post ise, Türkiye’nin bölgedeki artan varlığı nedeniyle “Hafter’in bu sene ağır darbeler aldığının” altını çizdi.

DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Middle East Eye, Türkiye’nin Libya hükümetine sağladığı bir SİHA’nın Rus yapımı Pantsir savunma sistemini yoldayken hedef aldığı görüntülere dikkat çekti. Bloomberg’in haberinde Hafter’in BAE, Mısır ve Rus paralı askerlerince desteklenmesine rağmen ağır kayıplar verdiği, Libya hükümetinin Türkiye’den aldığı desteğin çatışmanın gidişatını değiştirdiği kaydedildi. İngiliz The Guardian gazetesi, hava üssünün kaybı, isyancı Hafter’e büyük darbe indirdi” ifadesi kullanıldı.

Telegraph da üssün düşmesinin dönüm noktası olabileceğini yazdı.

Libya UMH güçleri ve onlara bağlı çalışan milisleri üste zafer kutlaması yaptı.

ÜSTE ELE GEÇİRİLEN BAE’YE AİT DELİLLER BM’YE SUNULACAK



Libya hükümeti, Vatiyye Askeri Üssü’nde ele geçirilen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhindeki delilleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, “BMGK kararlarını ihlal eden BAE’nin Libya katliamındaki rolünü gösteren delilleri açıklayacağız. Hangi ülkelerin Libya’ya silah ambargosunu deldiğini kanıtlarıyla BMGK’ya sunacağız” dedi. Öte yandan Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac, AB’nin Libya’da sivillere yönelik işlenen suçlar konusunda izlediği politikadan rahatsız olduğunu belirtti.

Askeri Üsse gelen Libya Ordusu sözcüsü Muhammed Kanunu incelemelerde bulundu.

2 BÖLGE DAHA KURTARILDI

Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü’nden kaçan Hafter milislerinin Sirte ve civarından hedef alındığını, ayrıca üssün güneyindeki iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı.

Vatiyye Üssü'nde Hafter'in kullandığı çok sayıda saldırı araç ve teçhizatına da el koyuldu.