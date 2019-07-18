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  3. Halife Hafter'in yasa dışı yollardan ekonomik kazanç sağladığı iddia ediliyor

Halife Hafter'in yasa dışı yollardan ekonomik kazanç sağladığı iddia ediliyor

Halife Hafter'in yasa dışı yollardan ekonomik kazanç sağladığı iddia ediliyor

Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Mısır, BAE ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Libya genelinde yasa dışı yollarla askeri sermayesini ekonomik sermayeye dönüştürdüğü iddia edildi.

Libya'da General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun (LUO) ülkede yasa dışı yollarla askeri sermayesini ekonomik sermayeye dönüştürdüğü ileri sürüldü. Le Monde gazetesinin haberine göre, uluslararası siyaset üzerine çalışmalar yapan "Noria Research" adlı kuruluşun yayımladığı raporda Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun (LUO) askeri "gücünü" kullanarak, Sireneyka kentinde "gerçek bir ekonomik imparatorluk" kurduğu vurgulandı.

Raporda, LUO'nun ülkede hakimiyet kurduğu topraklarda geliştirdiği "stratejiyle" ekonomik gelir sağlayacak yeni kaynaklara ulaştığı belirtildi. LUO'nun Sireneyka'da petrol sahalarının çoğunu kontrol ettiği vurgulanırken, LUO'nun Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Libya genelinde yasa dışı yollarla askeri sermayesini ekonomik sermayeye dönüştürdüğü kaydedildi.

Hafter'in liderliğindeki ordunun gelir kaynaklarına değinilen raporda, LUO'nun yasak olmasına rağmen dönüştürülmüş demiri ihraç ederek kazanç sağladığı aktarıldı. LUO'nun yasa dışı yollarla elde ettiği gelir kaynaklarından bir diğeri de petrolün olduğu belirtildi. Bu faaliyetin geçen yıl Trablus için alınan önlemler sonucunda Sireneyka'da geliştiği bildirildi.

Ordunun yasa dışı göçten de kazanç sağladığı vurgulanırken, Afrika'dan Libya üzerinden Avrupa'ya giden göçmenlerin LUO'nun kontrol ettiği bölgelerden geçtiği kaydedildi. Raporda, LUO'nun insan kaçakçılığı yapan şebekelerle iş birliği yaparak, gelir sağladığı aktarıldı.

(AA)

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