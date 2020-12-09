Hafter'den yeni korsanlık! İlaç taşıyan Türk gemisine el koydu

Libya’da Darbeci Hafter’e bağlı güçler Jamaika bayraklı, Türk ticari kargo gemisini önceki gece alıkoydu. Gemi, Mısır’dan Misrata’ya sağlık ve insani yardım malzemesi taşıyordu. 9’u Türk, 7’si Hint ve biri de Azerbaycanlı olmak üzere toplam 17 mürettebatı bulunan ‘Mebruka’ isimli gemiye, “denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği” ve yasak bölgeden geçtiği bahanesiyle Ras el Hilal Limanı’nda, gözetim ve denetim altına alındı. Yapılan aramaların ardından gemiye para cezası kesilerek serbest bırakılacağı açıklandı.

KİRLİ MİLİS PAZARLIĞI

Öte yandan Hafter’in Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) destek talebi üzerine Sudanlı 1200 milisin bölgeye gönderilmesine ilişkin ortaya çıkan bir mektup gizli pazarlıkları ortaya çıkardı. BAE’li yetkililer Hartum’da Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile görüştü. Görüşmede BAE heyetinin, güçlerini Libya’ya göndermesi karşılığında Dagalo’ya mali ve askeri destek sözü verildi. Dagalo’ya hitaben 6 Kasım’da yazılan mektupta hazırlanan 1200 kişilik milis grubun Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek için hazır olduğu bilgisi yer aldı.

SONUCU AĞIR OLUR

Dışişleri Bakanlığı, “Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır. Libya’da Türk çıkarlarının hedef alınmasının ağır sonuçları olacaktır” açıklamasında bulundu.

BAE İSLAM KARŞITI TAKIMI SATIN ALDI



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın oğlu, İsrail’in Arap karşıtı ve aşırı sağcılığıyla bilinen “Beitar Jerusalem” futbol takımının yüzde 50 hissesini 92 milyon dolar karşılığında satın aldı. Kudüs’te 1936’da kurulan takım Arap ve Müslüman karşıtlığı ve herhangi bir Arap sporcuyu oynatmamasıyla tanınıyor.

WAGNER MİLİSİNDEN İTİRAF: TÜRKİYE’Yİ HİÇ HESABA KATMADIK



Libya ve Suriye’de Hafter’e destek olan Rus paralı asker grubu Wagner’de 4 yıl görev alan Marat Gabidullin, önemli ifşaatlarda bulundu.

Wagner’in son dönemde artık profesyonel olmayan “savaşçılar” kullandığını belirten Gabidullin, “Libya’da ağır kayıplar vermemizin başlıca nedenlerinden birisi buydu. Saha çalışması da yapılmadı. Komutanlar, Türkiye’nin çatışmalara katılma ihtimalini bile hesaba katmamıştı” dedi. Suriye’deki Rus askerlerine yönelik eleştirilerde bulunan Gabidullin, “Suriye’de asıl işleri yapan Wagner askerleriydi. Suriye ordusu ise aciz durumda. Bazı Rus komutanlar, başarılı görünmek için üstlerine yalan beyanlarda bulunuyorlardı” dedi. Gabidullin, ele geçirilen petrol sahaları karşılığında Wagner çalışanlarına “ödüller” vadedildiğini de söyledi.