Haftercilere İtalyan resti

Libya’da darbeci general Halife Hafter’i destekleyen AB ülkeleri Fransa, İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen 5’lili toplantıda Doğu Akdeniz ve Libya konusunu masaya yatırdı. Toplantıda meşru Libya hükümetiyle deniz yetki sınırlandırma ve askeri işbirliği anlaşmaları yapan Türkiye’ye iftira boyutunda açıklamalar yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Türkiye’nin Libya’da aşırılık yanlılarına destek vermeye devam ettiğini, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ise, Türkiye’nin Libya sorununa müdahalesinin üçüncü ülkelerin egemenlik alanlarını ihlal ettiğini öne sürdü. Bakanlar, Türkiye’nin Libya hükümetiyle imzaladığı anlaşmanın yok hükmünde ve geçersiz olduğunu da söyleyerek sondaj çalışmalarını kınadı. Ancak İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısına katılmaması ve sonuç bildirgesini de imzalamaması dikkat çekti. İtalyan basınında çıkan haberlerde de önceki gün İstanbul’da Çavuşoğlu ile bir araya gelen Di Maio’nun ‘çok dengesiz’ olarak değerlendirdiği sonuç bildirisine imza atmadığı, mevkidaşlarından Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’a karşı sert tutumlarını yumuşatmalarını istediği yer aldı.

HAFTER’E: GERİ ÇEKİL

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Trablus merkezli hükümete karşı operasyon başlatan darbeci General Halife Hafter’i ‘askeri seçenekten vazgeçmeye’ davet etti. Conte, Mısır’daki toplantı sürerken Roma’da Hafter’le yaptığı görüşmenin ardından Trablus’ta Libya Ulusal Ordusu’na ait SİHA’larla hedef alınan ve 30 öğrencinin öldüğü askeri okul saldırısını kınadı ve Libya’da tırmanan gerginliğe dair güçlü endişelerini belirtti.

GERÇEK DIŞI TEZLER

Dışişleri Bakanlığı, Libya toplantısının ardından yapılan açıklamaların gerçek dışı tezlere dayandığını vurguladı. Türkiye’nin, Libya’nın meşru hükümeti ile imzaladığı mutabakat muhtıralarına değinilen açıklamada “Bu mutabakat muhtıraları, ülkemizi ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz’de yok saymaya çalışan taraflara bir cevap niteliği taşımaktadır. Esasen 8 Ocak tarihli açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki adımlarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da bir kez daha ortaya çıkarmıştır” denildi.

DARBECİ HAFTER ATEŞKESİ REDDETTİ

Libya’da darbeci general Halife Hafter, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını reddettiklerini duyurdu. Hafter, Rusya ve Türkiye’nin Libya’da ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Trablus için çatışmalara devam edeceğini açıkladı. Öte yandan Sirte’de Hafter güçleri ambulansı hedef aldı. Saldırıda 2 sağlık personeli hayatını kaybetti.