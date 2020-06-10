10 Haziran 2020 Çarşamba 17:52 | Son Güncelleme:
Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı
Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter milislerinin bıraktığı mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Libya’nın başkenti Trablus’un güneyinde Hafter’e bağlı milislerin bıraktığı mayının patladı. Mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu aktarıldı. Öte yandan Hafter milisleri Trablus güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilmeden önce binlerce mayın yerleştirdiği ifade ediliyor.