Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı
10 Haziran 2020 Çarşamba 17:52 | Son Güncelleme:

Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı

Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter milislerinin bıraktığı mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Libya’nın başkenti Trablus’un güneyinde Hafter’e bağlı milislerin bıraktığı mayının patladı. Mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu aktarıldı. Öte yandan Hafter milisleri Trablus güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilmeden önce binlerce mayın yerleştirdiği ifade ediliyor.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Bu plan tüm umutları yok edecektir
G.Saray'ı yıkan haber! Sivasspor imzayı attırdı
Bakan Selçuk imzaladı... MEB'den karne genelgesi!
Bakan Albayrak'tan İstanbul'a müjde
MHP Lideri Bahçeli'den Irak'a mesaj! Türkmenlerin siyasi rolünü işaret etti
TSK'ya bomba teslimatları devam ediyor

TSK'ya bomba teslimatları devam ediyor

Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Yaz sezonuna damga vuracak trend renkler

Yaz sezonuna damga vuracak trend renkler

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye hareket etti

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye hareket etti