Hafter güçlerinin petrol limanlarını kapatmasının maliyeti 622 milyon dolar

Libya Ulusal Petrol Kurumu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter yanlısı grupların engellemeleri nedeniyle petrol ihracat limanlarının kapatılmasının 622 milyon 80 bin dolar zarara yol açtığını açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin merkez ve doğu bölgelerindeki mevcut akaryakıt miktarının yeterli olduğunu, ancak güney ve batı bölgelerinde çatışmalar nedeniyle arz sıkıntısı yaşanabildiğini kaydetti.

Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grup, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şarara ve El-Fil petrol kuyularında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

(AA)